تتويج الملك تشارلز، غدا، سيكون أحد أكبر الأحداث الملكية لعام 2023، إذ أرسلت بريطانيا دعوات إلى رؤساء الدول العربية والغربية للمشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز، كما سيكون هناك ملوك من أنحاء العالم أيضاً حاضرين، بحسب ما ذكرته مجلة «تون» الأمريكية.

رؤساء الدول العربية المشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز

ومن رؤساء الدول العربية المشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز، العائلة المالكة الأردنية الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا، سيكون في دير وستمنستر لتتويج الملك تشارلز.

وأيضا رؤساء الدول العربية المشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز، البحرين وسيحضر ملك البحرين حمد بن عيسى، ومن المملكة العربية السعودية، سيحضر التتويج الأمير تركي بن محمد آل سعود، أحد أفراد العائلة المالكة السعودية.

ومن مصر، وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكًا للمملكة المتحدة.

وخلال مشاركته في مراسم التتويج، سينقل «مدبولي» تهنئة الرئيس السيسي، إلى الملك تشارلز الثالث، وتمنياته بالخير والازدهار للمملكة المتحدة.

رؤساء الدول العربية المشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز

والإمارات العربية المتحدة، سيحضر الشيخ الملكي الإماراتي منصور بن زايد التتويج نيابة عن الإمارات العربية المتحدة، وهو نائب الرئيس ونائب رئيس الوزراء في البلاد، وشقيقه هو الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وسيحضر من قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.

ومن عُمان، سيتجه ولي عهد عمان ذي يزن بن هيثم آل سعيد نيابة عن عائلة أوناني الملكية، ووالده هو سلطان عمان.

ومن المغرب، ستحضر الأميرة لالة مريم ابنة الملك الراحل الحسن الثاني، وشقيق الملك محمد السادس.