حفل تتويج زوجة الملك تشارلز.. غطاء رأس الملكة ماري وملابس بالزيت المقدس

من المنتظر تتويج كاميلا زوجة الملك تشارلز الثالث، غدا السبت، ضمن حفل تتويج زوجها في كنيسة دير وستمنستر وستؤدي دورها كقرين جديد لملكة إنجلترا، بحسب ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

زوجة الملك تشارلز

تشارك زوجة الملك تشارلز في طقوس مماثلة خلال حفل تتويج، وسيتم لفها في ملابس احتفالية ومسحها بالزيت المقدس، وستحصل على خاتم رمزي وقضيب وصولجان من مجوهرات التاج.

وسيتم تتويج زوجة الملك تشارلز بغطاء الرأس الذي ارتدته الملكة ماري في تتويج عام 1911، والذي صنع من أجل حفلة تتويج الملكة ماري إلي جانب الملك جورج الخامس.

وتم تعديل التاج الذي سيستخدم في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث بإزالة بعض الأقواس وترصيعه بماسة كلينان الثالثة والرابعة والخامسة، وسوف تجلس كاميلا على العرش خلال مراسم التتويج، ولن يتعين عليها الإدلاء بالقسم.

وفي المرحلة النهائية من المراسم الكنسية، سيشارك الملك تشارلز والملكة كاميلا في طقس المناولة، والذي يعد الطقس الرئيسي للعبادة في الكنيسة.

حفلة تتويج الملك تشارلز

وعند مغادرتهم الكنيسة، سيتوقف الملك والملكة عن الجلوس على العرش ومن المرجح أن يدخلا مصلى القديس إدوارد، وهناك، سيخلع الملك تشارلز تاج القديس إدوارد ويضع تاج الإمبراطورية على رأسه، ثم ينضم إلى الموكب الذي سيغادر كنيسة وستمنستر، وسيتم عزف النشيد الوطني خلال هذا الموكب.

وبعد انتهاء المراسم، سيعود الملك والملكة إلى قصر باكنجهام على نفس الطريق الذي سلكوه للوصول إلى الكنيسة، ولكن هذه المرة سيستخدمان العربة الملكية الذهبية التي يبلغ عمرها 260 عامًا والتي تم استخدامها في جميع مراسم التتويج منذ تتويج الملك ويليام الرابع في عام 1831.