«القاهرة الإخبارية»: تراجع أعداد النازحين من الخرطوم.. وأم درمان تشهد استقرارا

قال عثمان الجندي، مُراسل «القاهرة الإخبارية»، من أم درمان، إن المدينة تشهد استقرارًا تامًا في جميع الأنحاء، وهناك توقف تام لتحليق الطائرات العسكرية الاستكشافية في منطقة «وادي سيدنا» العسكرية.

الجندي: تراجعًا ملحوظًا في أعداد النازحين

وأضاف «الجندي» في رسالته، أن هناك تراجعًا ملحوظًا في أعداد النازحين من مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري؛ ما يعكس عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأوضح أن انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود من محطات تقوية الشبكات، أدى إلى انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت لشركتين من بين ثلاث شركات في الخرطوم.

وذكر أن هناك إغلاقًا تامًا للبنوك الحكومية والخاصة في الخرطوم، ولم يتم صرف راتب جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة.