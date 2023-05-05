مصرع شاب صعقا بالكهرباء في القصاصين بالإسماعيلية

لقى عامل بالإسماعيلية جراء تعرضه للصعق بالكهرباء خلال عمله في مغسلة بمركز ومدينة القصاصين نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزي لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

كان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القصاصين، يفيد مصرع شاب يدعي محمد أحمد محمد محرز 23 سنة عامل بمغسلة، ومقيم بعزبة الوابورات بدائرة مركز القصاصين جراء تعرضه للصعق الكهربائي ووفاته في الحال فيما تم نقل الجثة إلى مستشفي القصاصين.

انتقال رجال الشرطة

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بانتقال الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز القصاصين، لفحص الواقعة والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

وأشارت المصادر الأمنية بعد سؤال أسرة المجني عليه وفاة الشاب نتيجة صعقه بالكهرباء أثناء عمله بالمغسلة دون توجيه أي تهم لأشخاص آخرين.

التحفظ على الجثمان

وقررت جهات التحقيق في مركز التل الكبير التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم انتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

وحررت الشرطة المحضر اللازم بالواقعة، فيما تم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى.