رياح شديدة تضرب الإسماعيلية.. و«الوطنية للطوارئ» تناشد المواطنين بالابتعاد عن الأشجار

شهدت محافظة الإسماعيلية ظهر اليوم الجمعة، رياحا شديدة على معظم أنحاء المحافظة، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في بعض المحافظات.

ونشطت الرياح بشكل كبير على الأجزاء الشمالية من محافظة الإسماعيلية متمثلة في المدينة ومراكز فايد والقنطرة غرب والقنطرة شرق ومركز ومدينة أبو صوير بسرعة تجاوزت 44 كيلو في الساعة.

رياح مثيرة للأتربة

وشهدت المحافظة نشاط الرياح المحملة بالأتربة على كافة الأنحاء، مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من استمرار نشاط الرياح حتى مساء السبت، بحسب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية ومنطقة القناة وسيناء، من الرياح المحملة بالأتربة، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، مثل طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

وناشدت الصفحة الرسمية للشبكة الوطنية للطوارئ، المواطنين الابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة الكهربائية والأبنية المتهالكة لعدم تعريض حياتهم للخطر أثناء نشاط الرياح.

طورائ في الإسماعيلية

ووجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، برفع حالة الطوارئ على طرق الإسماعيلية في كافة الأحياء والمراكز والمدن، وربط غرف العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ للتدخل العاجل حال وجود أي طارئ بالتزامن مع حركة الرياح.