حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بتجارة الحشيش في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في مركزي فايد والقنطرة غرب بالإسماعيلية اليوم الخميس، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة ضبطهما بمواد مخدرة متنوعة.

القبض على المتهمين

واستهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية برئاسة العميد أحمد بلبولة، أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة فايد.

ونجحت مأمورية مكبرة في ضبط بمشاركة العقداء علي عبد النبي وأحمد عبد الله ومحمد جميل مفتشي مكافحة المخدرات المتهم خلال تواجده بدائرة مركز فايد كمية لمخدر الحشيش مبلغ مالي وهاتف محمول.

كما استهدفت مأمورية مكبرة أخرى في الإسماعيلية بمشاركة الرائد عبد الله عاشور والرائد أحمد المحمدي مفتشي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب حال استقلاله سيارة بمحل سكنه وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو زنة 5 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.

ضبط مصنع للهيروين في الإسماعيلية

وكانت قد نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء في القبض علي عاطل يدير مصنع للهيروين في المحافظة وضبط كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

واستهدفت مأمورية مكبرة المتهم خلال تواجده بدائرة مركز أبوصوير وبحوزته 53 كيلو من مخدر الهيروين وضبطت الحملة أدوات ومعدات تصنيع المواد المخدرة من المكبس والأدوات الحديدية، وكمية من المواد الكيميائية المستخدمة لتضاف على مخدر الهيروين.