«فيوتك» قلعة صناعية لإنتاج الكشافات الموفرة بالمنوفية.. «250 لمبة في الساعة»

يعد مصنع فيوتك لإنتاج معدات ترشيد الطاقة وكشافات الليد، صرحا صناعيا عملاقا، مكون من 4 طوابق على مساحة 5 آلاف متر تقريبا، ويقع في المنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ويضم خطوط عمل مختلفة ومتكاملة في صالات الإنتاج.

إنتاج 250 كشافا في الساعة بمصنع فيوتك

المصنع الذي يعد طفرة في صناعات الكشافات واللمبات الموفرة في مصر والشرق الأوسط، ينتج 250 كشافا في الساعة الواحدة من خلال 7 خطوط إنتاج بأيدي أكثر من 350 عاملا بشكل مباشر، بخلاف العمالة الموسمية والطلاب المتدربين، والمبنى مجهز على أحدث الأجهزة التكنولوجية للوصول في النهاية إلى منتج جاهز 100%.

مدير فيوتك: المصنع يحتوي على أحدث الأجهزة

المهندس عادل المصري، مدير مصنع فيوتك، قال إن المصنع يحتوي على معمل به أحدث الأجهزة لاختبار منتجات ترشيد الطاقة، بخلاف الأبحاث والتطوير التي يقوم بها المصنع لتطوير وتحديث المنتج، مشيرا أن الماكينات التي تستخدم في إنتاج الكشافات الليد واللمبات الحديثة على أحدث مستوى من التكنولوجيا بالعالم.

وأضاف مدير مصنع فيوتك، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المصنع يضم مدرسة فيوتك للتعليم والتدريب المزدوج، وهي مدرسة ثانوية صناعية بعد الشهادة الإعدادية، ومقرها في المبني الإداري للمصنع، ويتم تدريب الطلاب وتأهيلهم إلى سوق العمل، موضحا أن الدور المجتمعي للمصنع أيضا كبير، وهو ما ظهر من خلال دعم محافظة المنوفية والمدارس بـ2000 كشاف ولمبة موفرة دعم من المصنع، بخلاف مساعدة المؤسسات الخيرية والتبرع لـ«حياة كريمة».

نسبة المكون المحلي في المنتجات 60%

وأكد «المصري» أن المكون المحلي في المنتجات بنسبة 60% و40% مستوردة، وسيتم تخطي ذلك قريبا سعيا للوصول لمنتج بمكون محلي 100%، موضحا أن المكون المحلي مقسم إلى جزئين، الأول يتم إنتاج بعض المعدات المستخدمة في التصنيع داخل المصنع، وهي تنفيذ أجسام الكشافات وتصنيع دائرة المكونات وتصنيع أنابيب اللمبات، والثاني شراء بعض الخامات من الشركات المصرية المتعاونين معها على مستوى الجمهورية.