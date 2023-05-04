تعريفة الركوب الجديدة في المنوفية بعد تحريك الأسعار.. وأرقام الشكاوى

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية لمتابعة عدد من مواقف سيارات الأجرة بمدينة شبين الكوم، للتأكد من انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة في المنوفية بعد تحريك الأسعار، وذلك عقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وتحريك أسعار السولار والتي أقرتها بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلى 8,25 للتر.

تعريفة الركوب الجديدة في المنوفية بعد تحريك الأسعار

وأشار بيان المحافظة إلى أن المحافظ تفقد مجمع مواقف مدينة شبين الكوم وموقف شبين الكوم الباجور، للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة في المنوفية بعد تحريك الأسعار.

وشدد المحافظ على مدير مشروع المواقف بوضع بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة، والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التسعيرة منعا لاستغلال المواطنين.

وأجرى المحافظ حوارا مع عدد من سائقي المركبات والمواطنين، مؤكدا الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة في المنوفية بعد تحريك الأسعار وعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة، مؤكدا أنه يجرى تطبيق عقوبات رادعة وغرامات فورية للمخالفين للتعليمات.

أرقام شكاوى التلاعب في تعريفة الركوب الجديدة بالمنوفية

وناشد محافظ المنوفية، جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن تعريفة الركوب الجديدة في المنوفية بعد تحريك الأسعار والإبلاغ الفورى عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية على الأرقام التالية (2239804- 2224899-2222035).

وعقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لمراجعة المعادلة السعرية، وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي وتحريك أسعار السولار، عقد مساء أمس محافظ المنوفية اجتماعا طارئا لتحديد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بكل الخطوط الداخلية والخارجية بحضور الجهات المعنية.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع إدارة المرور ومشروع المواقف والتموين بتكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميدانى على مدار الساعة، للمرور على محطات الوقود ومواقف السيارات لضمان التزام سائقي السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة والإلتزام بخطوط السير المقررة بين المواقف وأن يتم تحميل السيارات بالأعداد المقررة بكل سيارة، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم لكل المواقف بنطاق المحافظة من خلال مرور لجان ميدانية مفاجئة، للتأكد التام من الالتزام بجميع التوجيهات الصادرة، وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة.