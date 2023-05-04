تفاصيل مصرع 5 أشخاص غرقا في المنوفية

شهدت محافظة المنوفية، خلال الأيام الماضية عددا من حالات الغرق بين الأطفال والشباب بسبب عدم قدرتهم على السباحة، بالرغم من التحذيرات المستمرة بتجنب السباحة ما لم تكن قادرا عليها حفاظاً على حياتك، وتضمنت الحالات مصرع 5 شباب في الفترة الأخيرة آخرهم شاب من أهالي قرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات ولم يتم العثور على جثمانه حتى اليوم بالرغم من تكثيف قوات الإنقاذ النهري جهودها للعثور على الجثمان.

تفاصيل حالات غرق في المنوفية

من بين الحالات التي لقيت مصرعها غرقا في المنوفية، كانت لشاب يقوم بالاستحمام برفقة أصدقائه في ترعة بقرية كفر داوود التابعة لمركز السادات، وفجأة اختفى من بينهم، ونجح الإنقاذ النهري في المنوفية، في انتشال الجثمان، وتم تشييعه إلى مثواه الأخير وسط حزن أسرته وانهيار أصدقائه.

مصرع طالبين غرقا في المنوفية أثناء تعلم السباحة

في مركزي قويسنا وبركة السبع لقي طالبان مصرعهما غرقا أثناء تعلم السباحة واللعب، في واقعتين منفصلتين، حيث تم انتشال جثامينهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثامين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لقي طفل مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في ترعة الباجورية بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، ونفت أسرته وجود أي شبهه جنائية في الواقعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وشيعت أسرة الكفل الجثة إلى مثواها الأخير.