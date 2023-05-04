جلسة صلح عرفية في المنوفية تٌنهي خلافا بين عائلتين

شهد مركز أشمون في محافظة المنوفية، جلسة صلح عرفية بين عائلتين في قرية سنتريس، بحضور عدد كبير من العمد والمشايخ ورجال الدين والشخصيات العامة، وسط تواجد أمني مكثف من قبل الأجهزة الأمنية في إطار خطة وزارة الداخلية لحل المشاكل الكبرى بين الأطراف.

إنهاء الخلاف بين عائلتين بجلسة عرفية في أشمون

وانتهت الجلسة بإنهاء الخلاف بين الطرفين في بعد مقتل أحد الشباب بطلق ناري أثناء فض مشاجرة، وسط أجواء من الإخوة، كما حضر الجلسة عدد من القيادات الأمنية والذي من بنيهم، اللواء علاء سلام مساعد مدير الأمن، والعميد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون، والمقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث أشمون.

تفاصيل مقتل شاب في مشاجرة بالمنوفية

تعود تفاصيل الواقعة، إلى مقتل «ح.م» 37 عام، موظف بالمنوفية، بطلق ناري أثناء فض مشاجرة بين عائلتين، وعلى الفور جرى الدفع بقوة أمنية إلي مكان الواقعة وفرض كردون أمني في محيط الواقعة، ونجحت مباحث أشمون في إلقاء القبض على طرفي المشاجرة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمقتل شاب وإصابة عدد من المواطنين في مشاجرة بين عدد من الأهالي، وعلى الفور جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.