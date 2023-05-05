رئيس جمعية رجال الأعمال: دعم كهرباء المصانع وإسقاط الضريبة العقارية أمر جيد

أكد المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن دعم الدولة لكهرباء المصانع، وجهودها فى إسقاط الضريبة العقارية عنها يعتبر من الأمور الجيدة التى تدعم القطاع، مشيراً إلى أنهم يحتاجون دائماً إلى المزيد من الحوافز، لافتاً إلى ضرورة إلغاء الضريبة العقارية عن جميع الوحدات المنتجة.

وأضاف «عيسى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن هناك جهداً كبيراً تقدمه الدولة، ولكن القطاع يحتاج إلى الكثير بشكل دائم، وذلك من أجل توطين الصناعة الوطنية، لافتاً إلى أنه يمكننا الوصول إلى الهدف الرئيسى الذى يسعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو 100 مليار دولار صادرات سنوياً، منوهاً بأن برنامج دعم الصادرات الجديد واقعى، ولكن عدم وجود ممثلين للزراعة فى مجلس إدارته نتج عنه بعض الأمور السلبية على التصدير الزراعى.. وإلى نص الحوار.

علي عيسى: مع الوقت ستحل مشكلات الصناعة والمشروعات الجديدة

ما رأيك فى جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية من خلال مبادرة «ابدأ»؟

- الدولة تقدم مجهوداً كبيراً ولها كل التقدير، ومبادرة «ابدأ» لها دور جيد وتحتاج المزيد من العمل، وربما مع الوقت تحل مشكلات الصناعة الحالية أو المشروعات الجديدة.

وماذا عن برنامج دعم الصادرات الجديد؟

- برنامج دعم الصادرات الجديد هو واقعى طبقاً للميزانية المتاحة، ولكن عدم وجود ممثلين للزراعة فى مجلس إدارة الصندوق أو المباحثات أثناء الاتفاق على البرنامج الجديد نتج عنه بعض الأمور السلبية على التصدير الزراعى، وهى منتجات مصرية 100٪.

حدِّثنا عن فوائد مبادرة البنك المركزى لدعم النشاطين الصناعى والزراعى بفائدة 11%؟

- فى البداية يجب المعرفة أنها فى الأصل مبادرة حكومية ممثلة فى وزارة المالية، والتى جاءت بناء على مباحثات مكثفة لممثلى القطاع الخاص، وتحديداً جمعية رجال الأعمال المصريين، واتحاد الصناعات، واتحادات المستثمرين وصغار المستثمرين، وتعد هذه المبادرة حالياً ممتازة بل الأفضل فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التى يمر بها العالم، ورغم تأخرها كثيراً فإنها مهمة فى الجمهورية الجديدة.

وبالنسبة لدعم الدولة لكهرباء المصانع وإسقاط الضريبة العقارية.. هل يعد أمراً جيداً؟

- بالتأكيد دعم الدولة لكهرباء المصانع وإسقاط الضريبة العقارية عنها يعتبر أمراً جيداً جداً، ونحتاج إلى المزيد، وأرى أنه يجب إلغاء الضريبة العقارية عن جميع الوحدات المنتجة.

هل هناك مطالب حالية للمجتمع الصناعى؟

- دائماً لا أقول مطالب المجتمع الصناعى، ولكن الإنتاجى بجميع أنواعه، وبالطبع المطالب كثيرة.

يمكننا الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات ولكن هناك بعض الشروط

نستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.. هل ترى من الممكن تحقيقه؟

- نعم يمكن تحقيق الهدف بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، ولكن هناك بعض الشروط، وبالطبع لا يوجد مستحيل.

كيف يستفيد المستثمرون من مبادرة «ابدأ»؟

- تلعب المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية «ابدأ» دوراً مهماً بالنسبة لحماية المستثمر الصغير، من خلال تقديم الدعم وحل المشكلات التى تواجهه، مثل إصدار التراخيص.

أيضاً المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية «ابدأ» لها دور كبير فى توطين الصناعات الاستراتيجية والتكنولوجية فى مصر، مشيراً إلى حرص الجمعية من خلال لجانها القطاعية على مناقشة كل المجالات الاقتصادية والخدمية، ولها رؤية ورأى من خلال توصياتها للجهات المختصة والتى هى فى صالح الاقتصاد المصرى.

وتعد مصر من أفضل الوجهات الاستثمارية فى منطقة الشرق الأوسط من حيث تكلفة الاستثمار مقارنة بدول أخرى بالجوار، علاوة على العمالة الكثيفة الماهرة غير المكلفة، وتتمتع مصر بسوق استهلاكية ضخمة، قوامها يتخطى الـ100 مليون نسمة، علاوة على سهولة الوصول إلى الشعوب العربية والأفريقية.

الصناعة وكورونا

يجب أن نعلم أن حركة إنشاء صناعات جديدة كانت بطيئة للغاية بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى الأيام والظروف الصعبة التى مرت بها مختلف الدول فى جميع أنحاء العالم، إلا أننا نطمح إلى الأفضل والتطوير فى الصناعات القائمة هذه الفترة.