مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني: الإعفاءات الضريبية ليست دائما أفضل حل

قال النائب أحمد بهاء شلبي، مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن فكرة وجود إعفاءات ضريبية موضوع غير مطلوب أو دارج نظرا لأن الممارسة أوضحت أنه ليس أفضل حلا، ولكن يجب أن تكون هناك حوافز مربوطة بشكل كمي ونتائج لضمان وصولها للمستحقين.

أفكار تحقق نجاحات سريعة

وأضاف «شلبي»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أنه يجب الخروج في الحوار الوطني بأفكار تنعكس على المواطنين بنجاحات سريعة، لافتا إلى أن المصنعين لديهم العديد من المشكلات والمصاعب.

تطور في الآليات الضريبية

وأشار إلى أنه حدث هناك تطور في الآليات الضريبية بداية من الفاتورة الإلكترونية، وهذا يكبد الممولين أعباء زيادة للتجاوب مع هذا النظام، لافتا إلى أن الطفرة التي أحدثتها الدولة في البنية التحتية ساهمت بشكل كبير في استقرار الصناعة.