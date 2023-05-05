دعم وتطوير الصناعة أبرز محاور «ابدأ» لتوفير فرص عمل وتقليل الفاتورة الاستيرادية

انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» بتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لشباب البرنامج الرئاسى بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى وتوطين التنمية، لذلك تسعى مبادرة «ابدأ» لتحقيق 3 أهداف أساسية: توفير فرص عمل للشباب، توطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، ولذلك تنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» إلى 3 محاور، وهى: محور المشروعات الكبرى، محور دعم الصناعة، ومحور التدريب والبحث والتطوير.

وعن محور المشروعات الكبرى، أسهمت الشراكات التى عقدتها «ابدأ» فى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وذلك من خلال التوسع فى صناعات قائمة، وتوطين صناعات أخرى حديثة لإحلال الواردات وتقليل الفاتورة الاستيرادية. ليصل إجمالى عدد فرص العمل لأكثر من 3000 فرصة عمل بمجالات الصناعة المختلفة.

فريق دعم الصناعة تلقى 1692 طلباً للدعم وتم دعم 789 مصنعاً و497 مستثمراً جديداً

وأحد أهم هذه المشروعات الكبرى هو مصنع «حوّا لمحركات النقل الخفيف» بالشراكة مع ابدأ، ويهدف المشروع إلى توطين صناعة محركات الديزل الخاصة بالدراجات النارية والتروسيكلات (2-3 عجلات) من نوعية أربعة أشواط بقدرات من 200-250 سى سى 5 موديلات مختلفة وهو مصنع مغذٍّ لمجمع صناعات وسائل النقل الخفيف.

وثيقة المبادرة: دعم المصانع المتعثرة للعودة إلى العمل أبرز المستهدفات.. وتيسير الحصول على الأراضي إحدى أهم الوسائل

بحسب وثيقة المبادرة الوطنية، تقوم مبادرة «ابدأ» على محور دعم الصناعة والذى يعمل على دعم المصانع المتعثرة للعودة إلى العمل وإزالة التحديات، ومساعدة المصانع القائمة للتوسع فى الصناعة، وإتاحة وضع خطط لتسويق المنتجات وبحث فرص التصدير، مع نقل التكنولوجيا الحديثة فى القطاعات التى تحتاج إلى تطوير، وعقد شراكات مع المصانع التى تواجه تحديات لدعمها وتشجيعها على العمل والتوسع، بالإضافة إلى بحث سبل إنشاء مجمعات صناعية فى القرى وذلك بعد أن تمت دراسة التجارب الدولية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات فى وضع آليات للتنفيذ، وتيسير الحصول على أراضٍ صناعية، وتسهيل الإجراءات الروتينية بحيث تنتهى الإجراءات الورقية والقانونية فى أسرع وقت ممكن، وإمكانية توفير خدمة البحث والتطوير لأى من المشروعات المستهدفة والقائمة، مع توفير التدريب والتأهيل للعمالة.

«تكس نور» للأقمشة ومصنع سويتانا للشيكولاتة ضمن المصانع الحاصلة على الدعم

وتلقى فريق محور دعم الصناعة حوالى 1692 طلباً للدعم حتى الآن، حيث تم دعم 789 مصنعاً قائماً، و497 مستثمراً جديداً، ومن هذه المصانع «تكس نور» وهو مصنع متخصص فى صناعة الغزل والنسيج، ومن المتوقع أن يصل للطاقة الإنتاجية القصوى له خلال الربع الأول من عام 2024، ومصنع سويتانا وهو مصنع متخصص فى إنتاج الشيكولاتة، ومن المتوقع الوصول لطاقته الإنتاجية القصوى خلال الربع الأول من عام 2024.

من بين المصانع المشاركة فى المبادرة، مصنع فيوتك وهو مشروع يهدف إلى صناعة الليد والصناعات المرتبطة بها، لتعميق التصنيع المحلى باستخدام تقنيات التصميم الحديثة والأبحاث المتطورة المرتبطة بهذا المجال الهام، والتصدى للمنتجات الرديئة وتخفيض نزيف دعم الطاقة من خلال طرح معدات إضاءة ذكية عالية الكفاءة وطويلة العمر تتوافر بها معايير الإضاءة الخضراء، تصنيع مهمات الإضاءة عالية التكنولوجيا من لمبات وكشافات ليد موفرة للطاقة وذكية وتوفير الأنظمة التى تعتمد على الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مصنع UPVC ويهدف إلى تصنيع قطاعات UPVC للاستخدام فى الأبواب والشبابيك بدلاً من الألوميتال، وتصنيع مواسير الصرف من خام الـPVC.

تقوم مبادرة «ابدأ» على محور التدريب والبحث والتطوير والذى يهدف إلى توفير التدريب الفنى والمهنى والتثقيفى للعمالة الحالية بقطاع الصناعة وخصوصاً المصانع المتعثرة، وللعمالة الجديدة التى يحتاجها قطاع الصناعة، وتوفير عمالة مدربة طبقاً للمعايير الدولية، تلبى متطلبات واحتياجات سوق العمل من التخصصات والمهارات المختلفة التى يحددها أصحاب العمل، مع تحقيق استدامة وجودة التدريب من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى التابعة للدولة واعتمادها طبقاً للمعايير الدولية، وذلك من خلال تطبيق استراتيجية كاملة تتألف من خطة قصيرة الأجل: تعمل على توفير دورات تدريبية قصيرة (فنية ومهنية وتثقيفية) للعمالة الحالية والعمالة الجديدة بقطاع الصناعة والمهن الحرة، وخطة طويلة الأجل: تعمل على تطوير مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى التابعة للدولة طبقاً لمعايير الاعتماد الدولية.