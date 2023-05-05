«ابـدأ».. الطريق لتوطين الصناعة والحد من الاستيراد (ملف خاص)

تم إطلاق مبادرة ابدأ بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية العام الماضى، لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم حوافز فى صورة أراض بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، وتقديم الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين والدعم الفنى والمادى اللازمين للمتعثرين.

وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج.

القيادة السياسية لا تتوقف عن تقديم كل سبل الدعم للقطاع الصناعى للارتقاء به، خاصة بعد تفاقم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التى ألقت بظلالها على العالم أجمع وليس مصر فقط، ما يحتم توافر جهود أكبر لدعم الاقتصاد الوطنى وجعله أكثر مرونة لمواجهة التحديات.

وتواصل الدولة جهودها لتمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالمياً، وتعمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» على إنهاء مشكلات المستثمرين، لرصد الفرص والتحديات وتسهم فى تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتقديم الدعم الفنى والمادى للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها، والتواصل المستمر بالتنسيق مع فريق مؤسسة حياة كريمة الموجود فى كافة قرى ومراكز حياة كريمة للبناء على جهود الدولة وإحداث طفرة فى البنية الأساسية.