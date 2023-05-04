وزيرة الهجرة: «مصر تستطيع 7» يناقش محور الصناعة والتجارة في أفريقيا

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق النسخة السابعة من مؤتمر «مصر تستطيع»، تحت عنوان «الصناعة والتجارة في أفريقيا»، كأحد المحاور المهمة، والتي تفتح سوق الصناعة والتجارة بين الدول الأفريقية ومن ضمنها مصر، كأكبر دولة إفريقية.

لم يتم تحديد موعد انطلاق النسخة السابعة من مؤتمر «مصر تستطيع» حتى الآن

وأشارت وزيرة الهجرة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أنه لم يتم تحديد موعد انطلاق النسخة السابعة من مؤتمر «مصر تستطيع» حتى الآن، وخلال الفترة المقبلة سيتم بدء الجلسات التشاورية استعدادا لإطلاقه.

وأضافت «جندي» أن الفترة المقبلة، ستشهد إجراء عدد من الاجتماعات التنسيقية، التي سينتج عنها تحديد موعد انطلاق النسخة السابعة من مؤتمر «مصر تستطيع»، وذلك وفقا لخريطة المؤتمرات التي يتم تعقدها مصر دوليا، بحيث لم يكن موعد انعقاد المؤتمر متعارض مع موعد مؤتمر آخر.

تم إطلاق 6 نسخ من مؤتمر «مصر تستطيع» خلال السنوات الماضية

ويذكر أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد أطلقت 6 نسخ من مؤتمر «مصر تستطيع»، إذ ناقشت كل نسخة محور مختلف عن محاور باقي النسخ، ومن ضمن نسخ سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»: «مصر تستطيع بالتعليم، مصر تستطيع بالتاء المربوطة، مصر تستطيع بالصناعة»، وغيرها من النسخ.

وتحرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على مشاركة أكبر عدد ممكن من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، في نسخ سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، وذلك للاستفادة من خبراتهم.