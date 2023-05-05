وفاة والد الفنان حمادة صميدة بعد صراع مع المرض

أعلن الفنان حمادة صميدة عن وفاة والده، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «أبويا مات».

وكان حمادة صميدة أعلن منذ عدة أيام تعرض والده لأزمة صحية وكتب: «بالله اي حد عينه تيجي على الصورة يدعي لابويا بالشفاء حالته محتاجه الدعاء ابويا دخل العمليات دلوقتي وحالتها صعبهارجوا الدعاء العاجل».

يذكر أن حمادة صميدة نعى الفنان الراحل مصطفى درويش، والذي رحل عن عالمنا منذ عدة أيام، وكتب: «لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا مش مصدق والله الخبر مع السلامة ياطيب هتفضل في قلوبنا ربنا يرحمك ويسكنه فسيح جناته»، وعاد وكتب: «فعلا الدنيا دى فخ كبير اوى مغرية وخدعة وابتلاء وخداعة تفوق فجأة أو لو مفوقتش لتكتشف أنها فى الحقيقة امتحان قصير او سريع الدنيا غفله ويا بخت اللى عمله صالح اللهم ارزقني حسن الخاتمة».