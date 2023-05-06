الإسكان تعلن الموعد النهائي لحجز 5 أفدنة في 6 مدن.. اعرف التفاصيل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عرض فرص استثمارية أقل من 5 أفدنة، من خلال التقدم لبوابة خدمات المستثمرين، المعلن عنها حديثًا، من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الفرص الاستثمارية الأقل من 5 أفدنة، سيتم عرضها في شهر مايو الجاري، مشيرة إلى أنها ستتضمن 25 قطعة أرض بمساحات مختلفة وأنشطة مختلفة، في المدن التالية: «أسيوط الجديدة، المنيا الجديدة، القاهرة الجديدة، العبور الجديدة، الشيخ زايد، الشروق».

الموعد النهائي حجز الأراضي الستثمارية الأقل من 5 أفدنة

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إتاحة الأراضي سالفة الذكر، حجزها مستمر حتى الساعة 12 مساء يوم الاثنين الموافق 15 مايو، لافتة إلى أن الدخول للبوابة من «هنــــــا»، لمعرفة فرص الاستثمار المتوفرة، وتسجيل حساب الشخص المسثمر، وإضافة بيانات الشركة الخاصة بالمستثمر، حيث لا يتم قبول تسجيل المنشأت الفردية، ومن ثم يتم اختيار فرصة الاستثمار المرغوبة، وفع الأوراق الفنية والمالية التي تفيد باستكمال البيانات وملئها.