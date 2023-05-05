بـ«شهادة في البنك».. إطلاق نظام جديد لتقسيط ثمن وحدات الإسكان الاجتماعي

أعلن بنك التعمير والإسكان عن إطلاق نظام جديد للتمويل العقاري يستهدف الراغبين في شراء وحدات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي. ويتيح هذا النظام للمشترين تقسيط ثمن الوحدة بدلاً من دفع ثمنها نقدًا، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري وربط شهادة في البنك.

وقال البنك إنه بدلا من دفع ثمن الوحدة كاش يمكن من خلاله تقسيط ثمن الوحدة من خلال برنامج التمويل العقاري من خلال ربط شهادة في البنك، ويمكنك استلام الوحدة فوري من مشروعات دار مصر، سكن مصر وجنة.

تفاصيل نظام التمويل العقاري

وأوضح البنك أنه يمكن للعملاء من خلال برنامج التمويل العقاري، ربط شهادة مع بنك التعمير والإسكان والاستفادة بالعائد، واستلام الوحدة المخصصة على الفور، وذلك بحد أقصى 90% من قيمة الشهادات وحد أقصى للتمويل 15 سنة.

ولفت إلى أنه سيتم تقسيط المبلغ على 15 عامًا بدلًا من الدفع كاش، ووفقًا لكراسة الشروط يتم استكمال مقدم جدية الحجز لـ20% من ثمن الوحدة، حيث تراوحت مقدمات الحجز من 60 ألف إلى 100 ألف جنيه، ويكون موعد استكمال المقدم من يوم 11 أبريل حتى يوم 18 مايو المقبل، حيث يتم استكمال قيمة مقدمات الحجز الخاصة بكل وحدة ووفقا لكل مشروع.

ويجب سداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، على أن يتم سداد 70%، وهو باقي ثمن الوحدة على أقساط، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويمكن لحاجزي الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70% من إجمالى الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقاً للقواعد المعمول بها.