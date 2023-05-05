تحرير 107 مخالفات تموينية للمخابز البلدية والأسواق في المنيا

واصلت مراكز محافظة المنيا، جهودها في تنظيم الحملات والجولات الميدانية بهدف إحكام الرقابة على الأسواق من خلال المتابعة الميدانية للحالة العامة والعمل على رصد المخالفات، الى جانب متابعة زيادة تعريفة المواصلات الجديدة المعلن عنها، عقب صدور قرار وزارة البترول بزيادة أسعار السولار، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير مخالفات تموين لللمخابز

من جانبها نفذت الوحدات المحلية لمراكز المنيا وشمال وجنوب المحافظة، حملات تموينية مكثفة وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديريات التموين، والطب البيطري، ومباحث التموين والجهات المعنية، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 107 مخالفات في مجال الأسواق، تنوعت ما بين خبز مدعم، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، ووزن، ونظافة، ومواصفات، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أرقام التواصل مع غرف العمليات

وتناشد محافظة المنيا كافة المواطنين، بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في أسعار السلع والمواد الغذائية أو الاحتكار أو الغش والتدليس التجاري، وذلك على مدار 24 ساعة، وهي 2342200 - 2320001 والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.