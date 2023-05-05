ضبط عاطلين لاتهامهما بتجارة المخدرات في الإسماعيلية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية برئاسة العميد أحمد بلبولة في القبض على عاطلين بجوزهما كمية كبيرة من المواد المخدرة، بمركز ومدينة فايد خلال حملة مكبرة في اليومين الماضيين.

واستهدفت مأمورية مكبرة بمشاركة العقيد علي عبد النبي والعقيد أحمد عبد الله والعقيد محمد جميل مفتشي مكافحة المخدرات شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارتين بدائرة مركز شرطة فايد.

ضبط مخدرات متنوعة مع المتهمين

وضبطت الحملة المتهمين وبحوزتهما 100 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام و 70 طربة لمخدر الحشيش حوالي 70 طربة وكمية لمخدر الآيس الشابو وبندقية آليه و 9 خزينة متنوعة وطبنجةو2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وأشارت تحريات الرائد عبد الله عاشور والرائد أحمد المحمدي مفتشي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى المتهمين استغلوا منطقة فايد لممارسة نشاطهم الإجرامي على نشاط واسع واستخدام الأسلحة النارية المختلفة للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

ضبط مصنع الهيروين في فايد

وكانت قد داهمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مصنع لتصنيع الهيروين في قرية سرابيوم بمركز فايد وضبطت الحملة أدوات ومعدات تصنيع المواد المخدرة من المكبس والأدوات الحديدية، وكمية من المواد الكيميائية المستخدمة لتضاف على مخدر الهيروين ومبلغ مالي و 2 هاتف محمول.

وتأتي الضربة الأمنية بعد ضبط عاطلين الإثنين الماضي وبحوزتهما، طن ونصف من مخدري الحشيش والبانجو، في أحد المخازن في القنطرة شرق ضمن جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالي