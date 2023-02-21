الأجزاء المحذوفة من مناهج صفوف النقل والشهادة الإعدادية في التيرم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدروس المحددة للاطلاع والتعليم الذاتي، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023، العام الدراسي الحالي 2022/2023، استجابة لأولياء الأمور بتخفيف المناهج وذلك بعد تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/202، وتبكير انتهاء الفصل الدراسي الثاني ومواعيد امتحانات التيرم الثاني ليوم 6 مايو 2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

تفاصيل مهمة بشأن الدروس والأجزاء المحددة للاطلاع

وأكدت الوزارة أن الدروس والأجزاء المحددة للاطلاع والتعليم الذاتي لا تخل بالمفاهيم الكبرى ونواتج التعلم، ولن تكون ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي، مطالبا أولياء الأمور بالالتزام بما ورد من جانب وزارة التربية والتعليم، وما يجرى إبلاغه من قبل موجهي المواد بالمديريات التعليمية.

روابط الدروس والأجزاء المحددة للاطلاع

- رابط بالدروس والأجزاء الملغية بمادة اللغة العربية.

- رابط بالدروس والأجزاء الملغية بمادة اللغة الانجليزية.

- رابط بالدروس والأجزاء الملغية بمادة الدراسات الاجتماعية.

- رابط بالدروس والأجزاء الملغية بمادة العلوم للمرحلة الابتدائية.

- رابط بالدروس والأجزاء الملغية بمادة الرياضيات.

- رابط بالدروس والأجزاء الملغية بمادة اللغة الفرنسية.

- رابط بالدروس والأجزاء الملغية بمادة الفلسفة وعلم النفس للصفين الاول والثاني الثانوي.

- رابط بالدروس والأجزاء الملغية بمواد الكيمياء والاحياء والفيزياء للصفين الاول والثاني الثانوي.