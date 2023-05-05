علي الجفري عبر قناة الناس: الله اصطفانا أن خلقنا من العدم وجعلنا مسلمين

قال الشيخ الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إن المرحلة الحالية التي يحياها الجميع هي مرحلة أحوج ما نكون فيها إلى الاستشراف نحو تذوق معنى الاصطفاء، حيث اصطفانا الله فأوجدنا من العدم، وأصطفانا فجعلنا من جنس البشر والذين منهم سيدنا محمد، وجميعها أنواعا من الاصطفاءات الربانيية.

الجفري: يجب أن نكون شهداء على تلك الاصطفاءات الربانية

وأضاف الجفري في فيديو له نشرته قناة «الناس»، أن الله سبحانه وتعالى عندما اصطفانا حملنا الأمانة، كما أنه سبحانه وتعالي استخلفنا في الأرض بعدما اصطفانا وجعلنا من أمة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، ويجب أن نكون شهداء على تلك الاصطفاءات الربانية.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.