علي الجفري عبر قناة الناس: كلمة «أنا» تسببت في طرد إبليس من الجنة فاحذروها

قال الشيخ الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إن التفاخر والتباهي بكلمة «أنا» تسببت في طرد إبليس من جنات الخلد، مشيرا إلى أن بعض المشايخ الحاليين يعيشون مثل هذا المعنى في دروس علمهم بدون أن يشعرون أو يقصدون، حتى بات الكلام عن الدين بـ«ديني»، متابعا: «أنا لا أتدين بديني وإنما أدين بدين الله، والفرق كبير».

الجفري: الدعاه إلى الله لا يهتمون بخدمة أنفسهم

وأضاف الجفري في فيديو جديد له نشرته قناة «الناس»، أن هناك فارق كبير بين من يخدم دين الله وبين من يخدم دينه الشخصي، حيث أن من يخدم دين الله لا يري نفسه، ولذا فلا يبالي حال الحديث عنه أو خطئ في حقه، وذلك لأنه يخدم دين الله وليس حقه الشخصي في الدنيا.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.