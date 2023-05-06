السيطرة على حريق اندلع في حظيرة مواشي بالجيزة

شب حريق هائل في حظيرة بزاوية أبو مسلم، بمحافظة الجيزة، ونتج عنه نفوق 20 رأسًا من الماشية. وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات.

تفاصيل الحريق

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من المقدم مصطفى رشوان رئيس مباحث أبو النمرس يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بمزرعة بزاوية أبو مسلم بدائرة القسم ، على الفور امر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة العامة المقدم مصطفى رشوان رئيس مباحث أبو النمرس والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين أنها حظيرة على مساحة 2000 متر مسورة ومقسمة إلى 4 أجزاء ونشوب الحريق في جزء منها بمساحة 500 متر نتج عنه نفوق عدد 20 ماشية، وبلقاء مع مالك المزرعة أفاد بأن الحريق بسبب ماس كهربائي ولم يتهم أحد بشيء.

وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية ولا توجد أي إصابات أو وفيات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.