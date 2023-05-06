غرق سائق «توك توك» في نهر النيل بالجيزة

توفى طالب غرقًا أثناء استحمامه في نهر النيل بمنطقة الحوامدية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من الأهالي بغرق شخص بنهر النيل، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة .

وبعد الانتقال والفحص، تبين أن هناك طالبين كانا يستحمان في مياه نهر النيل بمنطقة أبو ربع في دائرة القسم، وكانا بصحبة صديقهما المدعو «عامر»، الذي يبلغ من العمر 15 عامًا ويعمل سائق توك توك، حيث جرفهما التيار مما أدى إلى غرق عامر وعدم قدرتهما على إنقاذه.

وبعد الاستفسار من والده، تم الإبلاغ عن الحادث إلى قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات، دون توجيه أي اتهامات لأي شخص.