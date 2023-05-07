«حبل الليف».. تراث حاضر في موسم حصاد القمح بأسيوط (صور)

مع بداية موسم حصاد القمح بقرى ومراكز محافظة أسيوط، يلجأ المزارعون إلى أحبال الليف كما يطلق عليه لاستخدامها في ربط حزم القمح حتي تتم عملية دراس القمح.

مهنة تراثية قديمة

وعلى الرغم أن حبل الليف يعد من المهن التراثية القديمة كونه يتم إنتاجه يدويًا من ليف أشجار النخيل لاستخدامه سنويا في موسم الحصاد إلا أنه مازال حاضرًا ولا يستغني عن استخدامه في ظل ظهور معدات حديثة في الحصاد.

عملية تربيط القمح

يقول عشري محمد، أحد المزارعين بمحافظة أسيوط، إنه بعد عملية حصاد محصول القمح تدخل عملية التربيط استعدادا للدراس وعملية التربيط يستخدم فيها أحبال الليف التي يتم إنتاجها من ليف أشجار النخيل وهذه المهنة ما زالت يدوية حيث يقوم الاشخاص الذين يعملون بها بإنتاجها يدويا وهذه المهنة قديمة جدا وهذه الحبال على الرغم من مرور عقود طويلة عليها إلا أنها ما زالت في كل موسم حصاد القمح.

ليف أشجار النخيل

وأوضح جرجس عطيات، أحد المواطنين الذين يعملون في مهمة إنتاج أحبال الليف أن تلك المهنة ورثناها من أجدادنا وهي عبارة عن جلب الليف من أشجار النخيل ومن ثم تنظيفة وغسله بالمياه وبعدها يتم ضفره يدويا بطول حوالي متر لاستخدامه في تربيط حزم القمح، وهذه المهنة يدوية وننتظرها سنويا لأن المزارعين يلجأون إلى شراء تلك الأحبال في موسم حصاد القمح فقط وبعد ذلك يتم جمعها مرة أخرى وتخزينها للموسم المقبل.