بعد تكريمها.. نيللي كريم تشكر مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

وجهت الفنانة نيللي كريم، عبر حسابها في موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الشكر إلى مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما بعد تكريمها عن دورها في مسلسل «فاتن أمل حربي».

ونشرت نيللي كريم صورًا من تكريمها خلال المهرجان، معلقة: «أشكر المهرجان الكاثوليكي للسينما والفن على تكريمي بجائزة أفضل ممثلة عن دوري في مسلسل فاتن أمل حربي. كل الشكر والتقدير للمخرج الجميل ماندو العدل، والأستاذ إبراهيم عيسى، وطبعًا العدل جروب. ومبروك لكل المكرمين».

مسلسل فاتن امل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة نيللي كريم، وهالة صدقي، وشريف سلامة، ومحمد ثروت، وخالد سرحان، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل. وتناول خلال الاحداث قضية المرأة عقب الانفصال عن زوجها، والمشاكل التي تواجهها لاسترداد حقوق أولادها.