مسلسل عملة نادرة الحلقة 28.. هل تبلغ نيللي كريم الشرطة عن عبد الجبار؟

شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل عملة نادرة تطورات كبيرة بين نيللي كريم التي تجسد دورها نادرة وجمال سليمان الذي يقوم بدور عبد الجبار والد زوجها الراحل، وينتظر الجمهور عرض الحلقة 28 لمتابعة الصراع القائم بينهم، خاصة بعد أن قررت نادرة مع شباب النجع إبلاغ الشرطة عن عبد الجبار بعد خروج الآثار من بيت دميانة مباشرة.

الحلقة 27 من مسلسل عملة نادرة

وتحدث أهل النجع خلال الحلقة 27 من مسلسل عملة نادرة عن الآثار الموجودة تحت منزل دميانة، مؤكدين أنها ستباع للأجانب، ويبحث عبد الجبار تحت المنزل عن المقبرة مع كبير عمال الحفر عبد الرسول، والذي طلب منه مليون جنيه وذلك قبل الحفر لطبيعة الأرض ووافق عبد الجبار.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على cbc

ويعرض مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، في تمام الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وموعد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ويأتي مسلسل عملة نادرة، ببطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد من الفنانين جاء أبرزهم، جمال سليمان، ومحمد لطفي، وأحمد عيد، ورمزي العدل، ومريم الخشت، وجومانا مراد، وفريدة سيف النصر، وكمال أبورية، وندى موسى، وعلي الطيب، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.