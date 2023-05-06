حبس عاطل أعاد إنتاج «الهيروين» في مصنع مخدرات بالإسماعيلية

أمر المستشار عمرو جميل المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية اليوم الأربعاء، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه بكمية كبيرة من الهيروين في مصنع بدائرة مركز أبوصوير .

وباشر محمود الرابط مدير نيابة مركز الإسماعيلية وأبوصوير التحقيقات مع المتهم بعد ضبطه وبحيازته المواد المخدرة، وواجه المتهم بالمواد المخدرة المضبوطة وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول نشاطه في إعادة تدوير الهيروين وبيعه لتجار المواد المخدرة.

ضبط المتهم وأدوات التصنيع في مصنع بأبوصوير

وكانت قد نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية برئاسة العميد أحمد بلبولة، في القبض على عاطل يدير مصنعًا للهيروين، في أبوصوير.

واستهدفت مأمورية مكبرة في الإسماعيلية بمشاركة العقداء علي عبدالنبي وأحمد عبدالله ومحمد جميل مفتشي مكافحة المخدرات المتهم خلال تواجده بدائرة مركز أبوصوير وبحوزته 53 كيلوجرامًا من مخدر الهيروين.

وضبطت الحملة بمشاركة الرائد عبدالله عاشور والرائد أحمد المحمدي مفتشي الإدارة العامة للمخدرات، أدوات ومعدات تصنيع المواد المخدرة من المكبس والأدوات الحديدية، وكمية من المواد الكيميائية المستخدمة لتضاف على مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتفين محمولين.

فيما أشارت تحريات مفتشي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى أن المتهم له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير واستغل مكان اقامته لتصنيع المواد المخدرة وبيعها لتجار الهيروين.