توضأ وصلى ومات.. تفاصيل وفاة شاب داخل منزله بالسويس

ساد شعورٌ بالحزن والعزاء على شبكات التواصل الاجتماعي في السويس بسبب موت الشاب علي محمد يوسف، الذي توفى بعدما طلب من والديه أن يسامحوه، فطلبت أمه منه الوضوء والصلاة، وذهب إلى حجرته ليستريح وفارق الحياة بعدها.

اتصل بوالده وطلب أن يسامحه

تحدث يوسف، شقيق الراحل علي، لـ«الوطن» قائلا إن شقيقه في يوم وفاته، كان لديه درسان، وانتهى من أحدهما وعاد إلى المنزل. وبعد ذلك اتصل بوالده، الذي يعمل في شركة السويس لتصنيع البترول، وطلب منه أن يسامحه على أي فعل سابق قد ارتكبه، وكرر نفس الحديث مع والدته. وحضر المصحف وأقسم عليه بأنه لن يفعل أي شيء يزعج أي شخص من أفراد العائلة، ولا سيما والديه.

أمه طالبته بالوضوء والصلاة

ويضيف يوسف، أن شقيقه طلب من والدته أن تسامحه على أي تصرف لم يرضيها، وأجابته والدته بطلب منه التوضؤ وأداء صلاة الظهر. وأخبرها أنه يشعر بألم شديد في صدره وانتظر حضور والده ليرافقه إلى الطبيب. وبعد ذلك توضأ ودخل حجرته ولم تدرك والدته أنه لن يعود حيًا بعد ذلك الوقت، وأن طلبه منها بالسماح هو طلبه الأخير لها.

وتابع أنهم سمعوا صوتًا في حجرة علي بعد وقت قصير، وعندما دخلوا الحجرة لمعرفة ما حدث، وجدوه قد فارق الحياة، وأن الصوت الذي سمعوه كان صوت سقوطه بعد أن رحلت روحه. وأشار يوسف إلى أن شقيقه علي كان يتمتع بصحة جيدة ويمارس الرياضة في صالة للألعاب الرياضية، ولكن مشيئة الله لم تكن كذلك.

حسن الخاتمة

وصرح الشيخ أحمد الحريري، صديق الحاج محمد يوسف والد المرحوم علي، بأن والد الشاب المتوفي حكى له وهو يبكي ومتأثر بفقدان نجله، أن الشاب علي قبل وفاته بلحظات شعر بألم في صدره ناحية قلبه، وشعر بألم فظيع، وفجأة قال لأمه «سامحيني يا أمي»، فقالت له والدته «قوم اتوضأ وصلي»، فتوضأ وصلى، وبعد انتهائه من صلاته بلحظات مات الشاب، ونحسبه على خير ولا نزكيه إلا على الله تعالى، وهذا من حسن الخاتمة.

وشهدت شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك بالسويس حالة من الصدمة والعزاء بسبب وفاة الشاب المرحوم، ونشر زملاؤه في المدرسة صورة كبيرة له على حائط المدرسة طالبين الدعاء له بالرحمة والمغفرة.