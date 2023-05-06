أستاذ جامعي للقاهرة الإخبارية: روسيا وأوكرانيا تضعان شروطا تعجيزية في المفاوضات

أكد الدكتور رامي القليوبي، الأستاذ في كلية الاستشراق بجامعة موسكو، أن أرضية المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني غير متوفرة حاليًا، مشددًا على أنه لا يمكن البدء في مفاوضات طالما يضع كل طرف شروطًا تعجيزية.

روسيا تطالب باعتراف أوكرانيا بالسيادة الروسية في مناطق جنوب شرق البلاد

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن من الشروط التعجيزية هو المطالبة الروسية باعتراف أوكرانيا بالسيادة الروسية في مناطق جنوب شرق البلاد مشيرًا أن هذا غير متعارف عليه في المجتمع الدولي أن تعترف دولة بسيادة دولة أخرى على مناطق تعتبرها محتلة.

أوكرانيا تضع هي الأخرى شروطًا تعجيزية للمفاوضات

وأشار أن أوكرانيا تضع هي الأخرى شروطًا تعجيزية للمفاوضات مثل انسحاب روسيا من كافة الأراضي الأوكرانية معتبرًا أن ذلك غير واقعي أيضًا لأن روسيا لم تحكم سيطرتها على هذه الأراضي حتى تنسحب منها بهذه السهولة.

ولفت إلى أن روسيا ترى أن أوكرانيا لن تقبل بالتفاوض والحلول الوسط إلا اذا تعرضت لضغوط غربية مما دفع روسيا للتلويح بان مفتاح الأزمة بين يدي الغرب وليس أوكرانيا.