انطلاق امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل اليوم بالسويس.. التليفون ممنوع

تنطلق اليوم السبت 6 مايو امتحانات النقل، لمختلف الصفوف، على مستوي إدارات السويس التعليمية الثلاث، حيث أنهت مديرية التربية والتعليم، في محافظة السويس كفاة الاستعدادات، لإجراء الامتحانات، في جو مناسب يسوده، مبدأ تكافؤ الفرص والالتزام، بكافة الضوابط الخاصة باللجان والامتحان

كان ياسر عمرة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، قد أصدر أمرا إداريًا يحذر فيه من حيازة التليفون المحمول أو أي وسيلة إلكترونية من شأنها نشر أو الترويج أي من الأوراق الامتحانية قبل وأثناء وبعد أعمال الامتحانات أو ارتكاب أي من الأفعال التي من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات أو الغش أو المساعدة عليه.

إحالة المخالف إلى النيابة العامه

وحذر وكيل التعليم بالسويس من أن ذلك شأنه إحالة المخالف إلى النيابة العامه سواء كان من الطلاب أو من أعضاء هيئة التدريس المشتركين في أعمال الامتحانات طبقا للقانون رقم (73) لسنة 2017،والقانون رقم 205 لسنة 2020، الذي نص على أن من يرتكب أي من المخالفات السالف ذكرها يتعرض لعقوبة تصل للحبس والغرامة طبقا لمنطوق القانون.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بالسويس، بجميع الطلاب والمعلمين الالتزام بضوابط الامتحانات، خلال إجراء امتحانات النقل وعدم الانسياق وراء أي عمل أو اتجاه يضر بهم ويؤثر سلبا على مستقبلهم.

تأمين غرف الكنترول بالمعايير المتعارف عليها

وشدد وكيل التعليم بالسويس، على تأمين غرف الكنترول بالمعايير المتعارف عليها ووجود طفايات الحريق التي تتناسب مع حجم الغرفة ووجود حجرة حفظ الأسئلة وغرفة الكنترول في مكان بطابق مرتفع ومؤمنة بأبواب وشبابيك حديدية، وأن يسير التصحيح والرصد بشكل يومي ويمنع منعا باتا التصحيح أثناء سير الامتحانات.

وشدد على ضرورة إبلاغ غرفة عمليات الإدارات التعليمية والمديرية بكافة المستجدات أولا بأول حتى يمكن التدخل متى تطلب الأمر.