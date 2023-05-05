انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالجيزة غدا

ينطلق غدا السبت ماراثون امتحانات النقل بمختلف المراحل لنهاية العام 2022/2023 الفصل الدراسى الثاني، الدور الأول، بجميع مدارس التربية والتعليم بالجيزة.

وأكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على جاهزية غرفة العمليات بالمديرية، لافتا إلى أنها ستعمل على مدار اليوم لحل أية مشكلات أو معوقات داخل اللجان فورا.

مواعيد امتحانات الطلاب بمدارس الجيزة

وقال «سلومة» في تصريحات صحفية، إنه بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سيؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من 6 إلى 10 مايو، والصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو.

كما تبدأ امتحانات الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو، وتبدأ امتحانات الأول والثاني الثانوي «صم وضعاف سمع ومكفوفين»، خلال الفترة من 6 إلى 23 مايو، وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام «عام ولغات» خلال الفترة من 6 إلى 21 مايو.

متابعة سير أعمال الامتحانات

وأشار إلى تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فوري وسريع، مؤكدا على مديري عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

عدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين

كما أكد على تواجد موجه مقيم داخل اللجان، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين للجان نهائيا، لعدم المساءلة القانونية وإلغاء امتحان المخالفين للتعليمات، لافتا إلى توفير سبل الراحة والهدوء من خلال المتابعات الميدانية لتذليل العقبات بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.