«تعليم جنوب سيناء»: انطلاق امتحانات النقل لكل المراحل السبت المقبل

بدأت مديرية التربية والتعليم في محافظة جنوب سيناء، بتسليم مظاريف خطابات ندب الملاحظين لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني، وجرى إرسالها إلى الإدارات التعليمية.

قال محمد عقل وكيل الوزارة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى تسليم خطابات الندب لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادي، مشيرا إلى أن امتحانات النقل لكل المراحل التعليمية تنطلق السبت المقبل.

اجتماع تنسيقي لخطة تأمين امتحانات الشهادة الإعدادية

وأشار إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قرر عقد اجتماع تنسيقي برئاسة اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة من أجل وضع خطة تأمين امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة، والتي تشمل الإسعاف والدفاع المدني والصحة والجهات الأمنية.

وتابع أن جميع اللجان الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية يجرى تجهيزها الأسبوع المقبل، عقب انتهاء امتحانات النقل.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

１- السبت 13 مايو امتحان اللغة العربية مدته ساعتين ونصف، الخط العربي والإملاء.

２- الأحد 14 مايو امتحان اللغة الإنجليزية مدته ساعتين فقط، يليه امتحان التربية الدينية.

３- الاثنين 15 مايو امتحان الهندسة والتربية الفنية.

４- الثلاثاء 16 مايو امتحان جبر وإحصاء وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

５- الأربعاء 17مايو امتحان الدراسات الاجتماعية.

６- الخميس 18 مايو امتحان مادة العلوم.