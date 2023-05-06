المشاركون من العائلة المالكة البريطانية في حفل تتويج الملك تشارلز

أرسلت بريطانيا دعوات إلى 2200 شخص لحضور حفل تتويج الملك تشارلز، والملكة القرينة، كاميلا، غداً السبت، في مقر كنيسة دير وستمنستر، كام سيحضر العائلة المالكة البريطانية، بحسب ما ذكرته مجلة «تون كانتري» الأمريكية.

سيحضر أعضاء من مجلس النواب في وندسور، بمن فيهم شقيقة تشارلز، الأميرة آن؛ ابنه الأمير وليام وزوجة ابنه كاثرين أميرة ويلز، الأمير جورج، حفيده، سيكون صفحة شرف في التتويج، كما سيحضر ابنه الآخر، الأمير هاري، لكن ميغان، دوقة ساسكس، وطفليهما، الأمير أرشي والأميرة ليليبت، لن يحضروا.

العائلة المالكة البريطانية

ويشمل جميع أفراد العائلة المالكة البريطانية الذين نتوقع حضورهم ما يلي:

- الأمير وليام وكاثرين، أميرة ويلز، وأطفالهما الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

- الأميرة آن وزوجها السير تيموثي لورانس.

- الأمير إدوارد وزوجته صوفي دوقة إدنبرة وأطفالهما السيدة لويز وجيمس، إيرل ويسيكس.

- الأمير أندرو.

- الأميرة بياتريس وإدواردو مابيلي موزي.

- الأميرة يوجيني وجاك بروكسبانك.

- زارا تيندال ومايك تيندال.

- بيتر فيليبس.

- الأمير إدوارد، دوق كنت.

- الأمير مايكل من كنت والأميرة مايكل كينت.

- الأميرة الكسندرا.

- الأمير ريتشارد، دوق جلوستر وبيرجيت، دوقة جلوستر.

- أطفال الأميرة مارجريت السيدة سارة تشاتو (وزوجها دانيال تشاتو) وديفيد أرمسترونج جونز، إيرل سنودون الثاني.

تتويج الملك تشارلز

وسيشارك فالملك تشارلز والملكة كاميلا في موكب عربة اليوبيل الماسي يمر عبر المدينة، وبعد انتهاء المراسم، سيتم نقل الملك والملكة بواسطة موكب «عربة الدولة الذهبية» ملكي ضخم إلى قصر باكنجهام.