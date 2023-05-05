حضور عدد كبير من قادة الدول في حفل تتويج الملك تشارلز غدا

أرسلت بريطانيا دعوات إلى 2200 شخص من بينهم رؤساء الدول المشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، وأيضا أعضاء العائلة المالكة كما هو الحال مع العديد من الأحداث، ومن المقرر أن يحضر العديد من أفراد عائلة الملك تشارلز وكاميلا، وضمنت الدعوات الشخصيات السياسية الرئيسية وقادة العالم، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

رؤساء الدول المشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

أكثر من 2200 شخص قد تمت دعوتهم إلى الحفل داخل دير وستمنستر، ويُعد ذلك أقل من أكثر من 8000 شخص تمت دعوتهم لتتويج إليزابيث عام 1953، وتضم قائمة المدعوين ممثلين من أكثر من 200 دولة، وما يصل إلى 100 رؤساء الدول المشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز.

وسيكون هناك أن يحضر رئيس الوزراء، ريشي سوناك، إلى جانب وزراء وزملاء من مجلس اللوردات، وسيكون هناك رؤساء وزراء بريطانيون سابقون مثل ليز تروس، وتوني بلير، بالإضافة إلى الوزير الأول الجديد لاسكتلندا حمزة يوسف.

ومن رؤساء الدول المشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز، سيكون هناك الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ويأتي ذلك بعد تأجيل زيارة الدولة التي قام بها الملك تشارلز إلى فرنسا في مارس بسبب الاحتجاجات، وأخبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الملك تشارلز أنه لن يحضر خلال مكالمة هاتفية في أبريل، لكنه أكد أن السيدة الأولى جيل بايدن ستحل محله.

وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، وأنتوني ألبانيز، رئيس الوزراء الأسترالي، إنهما يخططان للحضور، وتقول تقارير إخبارية محلية إن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس سيكونان هناك، ومن المفهوم أيضًا أن الزعماء الدينيين والممثلين من جميع أنحاء الكومنولث سيحضرون.

حضور أفراد العائلات المالكة الأجنبية

وورد أن أفراد العائلات المالكة الأجنبية يسافرون إلى لندن لحضور الحفل، ويشمل ذلك أمير موناكو ألبرت، والأميرة شارلين، وملك إسبانيا فيليب، والملكة ليتيزيا، وولي العهد الياباني، أكيشينو، وولي العهد الأميرة، كيكو، والملك السويدي، كارل السادس عشر جوستاف الذي سترافقه ابنته ولي العهد الأميرة فيكتوريا.

ومن المفهوم أيضًا أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي التقت بالملك لتناول الشاي في قلعة وندسور في فبراير، ستكون هناك.