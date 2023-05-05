7 دول غير مدعوة لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث

يترقب العالم حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، غدا السبت، وكشف مصدر بريطاني عن قائمة الدول التي لن يتم دعوتها لحضور حفل التتويج، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

7 دول غير مدعوة لحفل الملك تشارلز

وذكر المصدر أن بريطانيا لم توجه دعوة إلى 7 دول، وهي «روسيا، بيلاروسيا، إيران، ميانمار، سوريا، أفغانستان، فنزويلا»، وبدلاً من ذلك، تم توجيه الدعوات إلى رؤساء الدول الأخرى التي تقيم معها بريطانيا علاقات دبلوماسية كاملة، فضلاً عن ممثلي المناطق والأقاليم التابعة للتاج البريطاني.

ومن المقرر أن يقام حفل التتويج في كنيسة دير وستمنستر في لندن، وسيرتدي الملك تشارلز الثالث زيًا احتفاليًا خاصًا مزينًا برموز دينية وتاريخية، وسيشارك في الحفل حوالي 5000 من أفراد القوات المسلحة البريطانية، مع انضمام جنود من أكثر من 30 دولة من دول الكومنولث إليهم لتشكيل أحد أكبر الاحتفالات العسكرية منذ عقود.

تتويج الملك تشارلز يوم لا يُنسى للشعب البريطاني

وسيشهد الاحتفال أيضًا تحية بالأسلحة النارية في جميع أنحاء البلاد، بمناسبة لحظة تتويج الملك، وستتطير أكثر من 60 طائرة من طراز «سبيتفاير»، الذي يعود تاريخه إلى الحرب العالمية الثانية، والطائرات المقاتلة الحديثة.

ويعد تتويج الملك تشارلز الثالث هو حدث يشاهده أشخاص من جميع أنحاء العالم، ومن المؤكد أنه سيكون يومًا لا يُنسى للملك وعائلته والشعب البريطاني.