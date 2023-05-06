جدول فعاليات حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. يبدأ الساعة 5 بتوقيت جرينتش

قضى تشارلز أمير ويلز أطول فترة وليًا للعهد في تاريخ بريطانيا والتي وصلت لنحو 70 عامًا، بعد وفاة الملكة اليزابيث في سبتمبر الماضي، ما جعله يلقب بـ«الملك الأقدم» والأكثر استعدادًا لتولي العرش، وينتظر الملايين في إنجلترا وفي كل دول العالم لمتابعة مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.

حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

ويخضع حفل تتويج الملك تشارلز الثالث لنظام دقيق، حيث تم الإعلان عن مواقيت المراسم بداية من فتح الساحات المخصصة للشعب لمشاهدة الملك وزوجته وحتى موعد الوصول إلي الكنيسة وانتهاءً بعودتهم إلي قصر باكنجهام والوقوف في شرفة القصر.

جدول مواقيت تتويج الملك تشارلز الثالث

ووفق المعلن من قصر باكنجهام فأن مواعيد مراسم تتويج الملك تشالز الثالث والتي تم وضعها بدقة شديدة، جاءت كالآتي بتوقيت جرنتش:

الساعة 05:00: سوف تقوم الشرطة بفتح مسار الموكب أمام الجمهور، وسيكون لأوائل الحضور أولوية الحصول على أفضل الأماكن لمشاهدة موكب الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا.

وبداية من الساعة 6:15 إلى الساعة 7:30 سيكون الوقت المخصص لوصول المدعوين إلى نقاط التفتيش الأمنية.

أما الفترة من 08:30 إلى الساعة 9:30 فهو موعد وصول رؤساء الدول والحكومات الأجنبية والوزراء ورؤساء الوزراء السابقين وأفراد من العائلات الملكية الأجنبية والعائلة الملكية البريطانية.

وتبدأ المراسم بشكل فعلي في الساعة 9:20 حيث ينطلق موكب الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا من قصر باكنجهام في عربة اليوبيل الماسي التي تجرها 6 خيول، ويكون الطريق من في جادّة ذي مول الطويلة حتى ميدان ترافالغار، ثم سيعبر وايت هول، حيّ الوزارات، قبل أن يصل إلى الكنيسة.

يصل الملك وزوجته إلى الكنيسة وتحديدًا عند الباب الكبير الغربي في الساعة 10:00، وهو يرتدي رداء طويل مطرّز بالمخمل القرمزي، وهنا تبدأ مراسم التتويج الفعلية.

يتم وضع تاج القديس إدوارد على رأس تشارلز الثالث في الساعة 11:00 ، ثم يعلن ملكًا وتنفخ الأبواق وتطلق الأعيرة النارية في كافة أنحاء المملكة.

يغادر الملك تشارلز وقرينته الكنيسة وهو يرتدي ملابس جده الملك جورج السادس ويضع على رأسه تاج إمبيريال ستيت في الساعة 12:00.

ينطلق الموكب من الكنيسة إلي قصر باكنجهام، باستخدام العربة الذهبية التي تجرها 8 خيول.

يصل الملك تشارلز الثالث وقرينته كاميلا في الساعة 12:33.

يتم تقديم التحية العسكرية من القوات المسلحة في حديقة قصر باكنجهام في الساعة 12:43.

وأخير الساعة 12:15 يظهر الملك وزوجته وأفراد من العائلة الملكية على شرفة القصر للتلويح للشعب ومتابعة الاحتفالات.