خبراء الأرصاد ببريطانيا يحذرون المشاركين في حفل تتويج الملك تشارلز: أمطار ورعد

على بعد ساعات قليلة من الآن، ينتظر العالم حدثًا فريدًا وهو مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث المقررة صباح اليوم السبت وتستمر حتى نهاية اليوم، بينما تستمر الاحتفالات في كافة أنحاء بريطانيا حتى مساء الأحد، حيث يتواجد الشعب في الشوارع والميادين في أسعد عطلة نهاية أسبوع كما وصفها البعض، لكن يبدو أن الطبيعة الأم قد يكون لها موقف أخر.

حالة الطقس خلال حفل تتويج الملك تشارلز

وقال توني زارتمان كبير خبراء الأرصاد الجوية في AccuWeather، فإن حالة الطقس المتوقعة صباح اليوم السبت خلال مراسم حفل تنصيب الملك تشارلز الثالث، ستشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث يصبح الطقس غير مستقر في جميع أنحاء المملكة على حد وصفه في تصريحات لموقع «accuweather».

وطالب الحاضرين لاحتفال التتويج في الشارع بأن يحتفظوا بمظلة وسترة ثقيلة في متناول اليد، حيث يتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال فترة الموكب نحو 50 فهرنهايت، وسترتفع تدريجيا لتصل إلى درجة حرارة 61 درجة فهرنهايت خلال ساعات بعد الظهر، ويتوقع أنه بمرور الوقت ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وقد يصاحبها سقوط أمطار غزيرة وقد تكون رعدية في بعض الأحيان، وفق ما نشر بموقع الإنجليزي.

وأضاف أن منطقة جنوب لندن قد تشهد أمطار غزيرة خلال فترة ما بعد الظهيرة، والتي قد تكون رعدية، وهناك احتمال أن يكون صاعقة مفاجئة، موضحًا أن عدم استقرار حالة الطقس التي ستشهدها لندن ستسمر حتى مساء يوم الأحد التالي، مع استمرار سقوط أمطار عديدة، مطالبا المواطنين الذين سيحتفلون بغذاء التتويج في الهواء الطلق باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة

احتفالات بمناسبة تتويج الملك تشارلز

يبدأ الاحتفال الشعبي بمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث من بداية تحركه من قصر باكنجهام وحتى كنيسة وسنتمستر أبي، وحتى أداء طقوس القسم والعودة مرة أخرى، حيث سيلوك الملك والملكة وبعض أفراد العائلة الملكية من الشرفة للشعب.

وتنتهي الاحتفالات الرسمية بينما تستمر الشعبي حتى مساء اليوم التالي وهو الأحد، حيث يحتفل الإنجليز بما يُعرف بغذاء التتويج، حيث يلتقي أفراد العائلة والأصدقاء والجيران لتناول وجبة الغذاء معًا في جميع أنحاء إنجلترا في نفس الوقت كجزء من الاحتفال.