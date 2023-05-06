هطول أمطار على مدن وسواحل كفر الشيخ

هطلت أمطار صباح اليوم السبت على مدن وسواحل محافظة كفر الشيخ، ما أدى لحالة من الترقب بين المواطنين المتوجهين لأعمالهم وامتحاناتهم، وكذلك الصيادين في البحر الأبيض المتوسط، تزامنا مع ارتفاع الأمواج عن المعدل الطبيعي.

طقس بارد ورياح

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من نشاط الرياح مع وجود فرص لسقوط الأمطار على محافظات الوجه البحري، ومن بينها محافظة كفر الشيخ، حيث تؤثر الأمطار على موسم حصاد الزراعات للقمح والفول بمحافظة كفر الشيخ.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في كفر الشيخ

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن سرعة الرياح اليوم السبت في محافظة كفر الشيخ، والتي بلغت نحو 8 كيلومترات في الساعة، موضحة أن فرص سقوط الأمطار 1%، وكذلك الرطوبة بلغت 69%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمى بالمحافظة 27 درجة والصغرى 15 درجة.