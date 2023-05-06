رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي: لا يوجد خطوط حمراء في الحوار الوطني

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إن كل الأفكار مطروحة والمجالات مفتوحة للنقاش ولا يوجد خطوط حمراء في الحوار الوطني ماعدا المساس بالدستور ومواده، وهذا ما أكده المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، ذاكرًا تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول هذا السياق إذ أنه قال: «أريد اقتحام للمشكلات والقضايا وإيجاد الحلول المناسبة لها».

تناول القضايا المختلفة بشكل صريح

وأضاف «ترك»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن كلمة «اقتحام» التي ذكرها الرئيس عبدالفتاح السيسي تعني أنه لا يوجد أمر يحول بين المشاركين في الحوار الوطني والموضوعات التي يريدون النقاش فيها، مشيرًا إلى أنه يتم تناول القضايا والملفات المختلفة بشكل صريح وواضح للغاية.

الجانب الاقتصادي يؤثر على المحاور الأخرى

وتابع رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، أن الجانب الاقتصادي له تأثير على الناحيتين السياسية والاجتماعية، إذ أن الأزمات العالمية المتتالية التي أصابت العالم بأكمله من الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا كان لها تأثير على الاقتصاد العالمي، لذلك كانت نسب المقترحات الخاصة بالمحور الاقتصادي الأكبر في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية والمشاركين في الحوار الوطني يقدمون حلولًا للأزمات التي تمر بها مصر جراء الأحداث العالمية أملا في تحقيق الصالح لمصر.