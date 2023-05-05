الحوار الوطني.. النقابات ترفع شعار «حقوق العمال» (ملف خاص)

24 نقابة مهنية و25 نقابة عامة عمالية، جميعها شريكة فى الوطن، جمعتها أهداف معينة وطرحت معظمها آراء ومقترحات وورق عمل على مجلس أمناء الحوار الوطنى، منها ما هو مشترك بين جميع النقابات، سواء المهنية أو العمالية، ومنها ما يخص فئات مهنية وعمالية محددة. وتهدف كافة المقترحات والتوصيات لخلق بيئة عمل جديدة وتحسين أحوال المهنيين والعمال بما يضمن حقوقهم على كافة المستويات، لذلك كان للنقابات دور هام ومكانة مخصصة فى لجان الحوار الوطنى وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى عن لجنة النقابات والعمل الأهلى فى الحوار الوطنى.

«الوطن» ترصد توصيات ومقترحات النقابات والمجتمع الأهلي على طاولة المناقشات (6)

«الوطن» تواصل تغطيتها المستمرة للحوار الوطنى، من خلال تسليط الضوء على القضايا التى تناقشها اللجان النوعية التى يبلغ عددها ١٩ لجنة، وتبدأها من لجنة النقابات والعمل الأهلى، ضمن اللجان الخمس للمحور السياسى، التى تحظى بأهمية كبيرة على طاولة الحوار.

وتناقش هذه الحلقة رؤية ومقترحات النقابات وخطة عمل اللجنة، من أجل الوصول إلى مخرجات تسهم فى تحقيق ما يتطلع إليه كل المصريين من الأمن والرخاء والتنمية، جنباً إلى جنب مع المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، وتعزيز التجربة السياسية فى إطار عملية شاملة للإصلاح تمثل انطلاقة حقيقية نحو بنيان راسخ ومستقر للجمهورية الجديدة.