ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني تنطلق خلال أسبوع أو 10 أيام بحد أقصى

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني من المفترض أن تنطلق خلال أسبوع أو 10 أيام على حد أقصى، موضحا أن مجلس الأمناء سيجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة لإعلان تفاصيل الجلسات لمتابعتها عبر قناة «إكسترا لايف» ووسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف «رشوان»، خلال تقديمه برنامج «مصر جديدة»، المذاع على قناة «etc»، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني شهدت كلمات متنوعة من رموز مختلفة، وهناك بعض الرموز كانت مدعوة ولم تحضر بسبب ظروفها الخاصة، والبعض الآخر لم يحضر في اللحظات الأخيرة ليس رفضا، ولكن قد تكون بسبب ظروف أخرى.

التنوع سمة مؤكدة في الحوار الوطني

ولفت أن التنوع كان سمة مؤكدة في الحوار الوطني، والاختلاف كان سمة أكثر تأكيدا، موضحا أن كل هذه الكلمات في الجلسة الافتتاحية لم يكن لها إعداد لها أو توجيها لأي شخص بداية من المنسق العام حتى آخر حرف قيل بالجلسة.