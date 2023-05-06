أسعار الأسماك اليوم السبت 6-5-2023 في الأسواق.. البوري بـ90 جنيها

شهدت أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة اليوم السبت 6-5-2023 استقرارًا ملحوظًا داخل الأسواق نظرًا لوفرة المعروض، وتعد الأسماك أحد البدائل القوية للحوم الحمراء، إذ تحتوي على قيمة غذائية عالية.

أسعار السمك في مصر اليوم

واستقرت أسعار الأسماك اليوم بالأسواق المحلية نظرًا لوفرة المعروض منها في ظل توازن العرض والطلب، ويتراوح سعر سمك البلطي ما بين 65 إلى 80 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، ويتراوح سعر سمك البوري ما بين 70 إلى 120 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 90 إلى 120 جنيهًا، وكيلو الجمبري الوسط ما بين 250 إلى 380 جنيهًا للكيلو، بحسب ما قال فوزي السيد، عضو شعبة الأسماك في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار السمك البلطي اليوم

وتشهد أسعار السمك في سوق العبور استقرارًا في معظم الأنواع، إذ يتراوح سعر كيلو الفيلية البلطي ما بين 40 إلى 200 جنيه، كما يتراوح سعر سمك البلطي ما بين 70 إلى 77 جنيهًا حسب الحجم، بينما يتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 50 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البوري ما بين 45 إلى 90 جنيهًا حسب الحجم، كما يتراوح سعر سمك موسى ما بين 160 إلى 280 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 70 إلى 110 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الدنيس ما بين 160 إلى 200 جنيه للكيلو.

أسعار السمك في سوق العبور

فيما تتراوح أسعار كيلو الجمبري نمرة 1 ما بين 280 إلى 360 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو سمك المرجان ما بين 30 إلى 60 جنيهًا حسب الحجم، كما يتراوح المرجان المجمد ما بين 20 إلى 30 جنيهاً للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الجمبري المجمد ما بين 100 إلى 250 جنيهًا، ويتراوح سعر السبيط والكاليماري والسابيا ما بين 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الكابوريا ما بين 30 جنيهًا إلى 170 جنيهًا حسب الحجم والنوع.