اسعار كعك العيد في منافذ الزراعة وأماكنها بالمحافظات

بدأت وزارة الزراعة طرح كعك العيد في منافذها، خاصة مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، وأعلنت الوزارة أسعار كعك العيد في منافذ الزراعة وأماكنها بالمحافظات، بحيث يتم طرح منتجات العيد بأسعار مناسبة للمواطنين، لتلبية احتياجات المواطنين.

أماكن منافذ وزارة الزراعة بالمحافظات

9 منافذ شباب الخريجين بالدقي.

16 منفذ في شارع نادى الصيد بالدقي.

6 منافذ في شارع الهرم - المطبعة.

منفذ وحدة تقطيع فى كفر غطاطي.

منفذ مبنى جهاز التعبئة العامة والإحصاء بشبرا.

منفذ ميدان لاظوغلى بالقاهرة.

منفذ كورنيش النيل مستشفى السلام بالمعادي.

3 منافذ بالتبين.

3 منافذ في 15 مايو بالقاهرة.

منفذ محل 278 بداخل سوق العبور.

منفذ ابني بيتك بالمنطقة الثانية في 6 أكتوبر.

فاكهة وخضار رقم 246 بسوق الجملة بأكتوبر.

منفذ الحي المتميز بـ6 أكتوبر.

7 منافذ في أبو رديس وأبو زنيمة وسانت كاترين ودهب والطور ونوبيع وطابا.

أسعار كعك العيد في منافذ وزارة الزراعة

- منين عجوة 80 جنيها.

- بسكويت نشادر 120 جنيها.

- كعك سادة 120 جنيها.

- غريبة سادة 130 جنيها.

- بسكويت برتقال 150 جنيها.

- كعك مكسرات 150 جنيها.

- غريبة مكسرات 150 جنيها.

- بيتى فور مشكل 150 جنيها.

- بيتي فور سادة 180 جنيها.

أسعار مصانع المشروع الخدمي للتغذية المدرسة

كعك 80 جنيها.

بسكويت نشادر 90 جنيها.

بيتي فور 110 جنيهات.

مشكل 110 جنيهات.

غريبة 100 جنيه.

شكلمة 120 جنيها.

سابلية شوكولاتة 120 جنيها.

وقال الدكتور شاكر عرفات، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية والمشرف على مشروع التغذية المدرسية، إنّ الكعك مطروح للبيع حاليا في معرض خير مزارعنا لأهالينا المقام حاليا بحديقة الأورمان وأيضا في منافذ معهد تكنولوجيا الأغذية في الجيزة ومنافذ مشروع التغذية المدرسية في 15 محافظة.