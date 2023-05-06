أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم.. استقرار ملحوظ

قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم تسجل استقراراً ملحوظاً داخل محال الصاغة، وذلك بدون مصنعية وضريبة، بعد أن شهدت تراجعا أمس في ختام التعاملات بقيمة وصلت إلى 30 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وذكر عضو الشعبة لـ«الوطن»، أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا يسجل 2620 جنيها، فيما يسجل عيار 24 داخل محال الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2994 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وأوضح «المغربي»، أن سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم 2246 جنيها، بينما يسجل عيار 22 سعر 2745 جنيها.

وتابع، بأن عيار 14 يسجل اليوم في بداية التعاملات 1747 جنيها، وعيار 12 سعر 1497 جنيها للشراء.

سعر جنيه الذهب

وأكد «المغربي»، أن سعر جنيه الذهب هبط أمس في ختام التعاملات، ليفتتح تعاملات اليوم على استقرار ملحوظ داخل محال الصاغة بدون مصنعية وضريبة، حيث سجل 20960 جنيها، كما تصل الأونصة إلى 93122 جنيها.