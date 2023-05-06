جدول مراكز الإبداع الفني في القاهرة والإسكندرية في مايو 2023

أعلنت وزارة الثقافة متمثلة في صندوق التنمية الثقافية، جدول الفعاليات المتنوعة لمركز الإبداع الفني في القاهرة والإسكندرية خلال مايو 2023، على النحو التالي:

السبت 6 مايو

نادي سينما الأطفال يعرض فيلم عروض مختارة من الكارتون المصري في مركز طلعت حرب 1 ظهرا.

عرض فيلم «جنة الشياطين» بطولة محمود حميدة بسينما ضمن نادي السينما الأفريقية في مركز الهناجر 6 مساء.

الأحد 7 مايو

صالون نفرتيتي ندوة بعنوان «ما هي حركة الأفروسنتريك» بقصر الأمير طاز 7 مساء.

عرض فيلم من أجل زيكو ويليه ندوة في مركز الإبداع الفني 6 مساء.

صالون أحمد عبد المعطي حجازي يستضيف الدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا في بيت الشعر 7 مساء.

مناقشة رواية «ليلى وفرانز» في مركز الحرية بالإسكندرية 7 مساء.

الاثنين 8 مايو

من 8 إلى 11 مايو عرض مسرحية «جوه الصندوق» إخراج إسلام إمام - 7 مساء ببيت السحيمي.

عرض فيلم «ليلة قمر 14» يليه ندوة جمعية الفيلم – بمركز الإبداع الفني في 6 مساء.

الثلاثاء 9 مايو

عرض فيلم «حامل اللقب» يلسه ندوة 6 مساء بمركز الإبداع الفني.

الخميس 11 مايو

تكريم صناع الدراما الرمضانية 2023 بحضور الناقد طارق الشناوي بمركز الإبداع الفني- 6 مساء.

الأربعاء 24 مايو

صالون الأربعاء ومناقشة «بائع السخانات» لعمرو العادلي في مركز الإبداع الفني – 6 مساء.

الأربعاء 31 مايو

صالون الأربعاء يستضيف الشاعر فتحي عبد السميع لمناقشة ديوانه «عظتمي شفافة وهذا يكفي» في مركز الإبداع الفني- 6 مساء.

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