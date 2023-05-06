جدول مراكز الإبداع الفني في القاهرة والإسكندرية في مايو 2023
كتب:
إلهام الكردوسي
09:38 ص | السبت 06 مايو 2023
وزارة الثقافة
أعلنت وزارة الثقافة متمثلة في صندوق التنمية الثقافية، جدول الفعاليات المتنوعة لمركز الإبداع الفني في القاهرة والإسكندرية خلال مايو 2023، على النحو التالي:
السبت 6 مايو
نادي سينما الأطفال يعرض فيلم عروض مختارة من الكارتون المصري في مركز طلعت حرب 1 ظهرا.
عرض فيلم «جنة الشياطين» بطولة محمود حميدة بسينما ضمن نادي السينما الأفريقية في مركز الهناجر 6 مساء.
الأحد 7 مايو
صالون نفرتيتي ندوة بعنوان «ما هي حركة الأفروسنتريك» بقصر الأمير طاز 7 مساء.
عرض فيلم من أجل زيكو ويليه ندوة في مركز الإبداع الفني 6 مساء.
صالون أحمد عبد المعطي حجازي يستضيف الدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا في بيت الشعر 7 مساء.
مناقشة رواية «ليلى وفرانز» في مركز الحرية بالإسكندرية 7 مساء.
الاثنين 8 مايو
من 8 إلى 11 مايو عرض مسرحية «جوه الصندوق» إخراج إسلام إمام - 7 مساء ببيت السحيمي.
عرض فيلم «ليلة قمر 14» يليه ندوة جمعية الفيلم – بمركز الإبداع الفني في 6 مساء.
الثلاثاء 9 مايو
عرض فيلم «حامل اللقب» يلسه ندوة 6 مساء بمركز الإبداع الفني.
الخميس 11 مايو
تكريم صناع الدراما الرمضانية 2023 بحضور الناقد طارق الشناوي بمركز الإبداع الفني- 6 مساء.
الأربعاء 24 مايو
صالون الأربعاء ومناقشة «بائع السخانات» لعمرو العادلي في مركز الإبداع الفني – 6 مساء.
الأربعاء 31 مايو
صالون الأربعاء يستضيف الشاعر فتحي عبد السميع لمناقشة ديوانه «عظتمي شفافة وهذا يكفي» في مركز الإبداع الفني- 6 مساء.
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