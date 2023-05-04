تنظيم ورشة عن صناعة السينما في قصر ثقافة بورسعيد

انطلقت بقصر ثقافة بورسعيد، أولى فعاليات ورشة فنون السينما ضمن مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين يديك»، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

بدأت الفعاليات بمحاضرة عن «مبادئ السيناريو» للسيناريست عصام حلمي، تحدث خلالها عن الفرق بين «السينما والإذاعة»، موضحا أن الأولى تعتمد على الصورة، والثانية تعتمد على الصورة الذهنية، ثم أشار إلى القواعد الأساسية لكتابة السيناريو وأشكاله «المتوازي، الفرنسي، المتقاطع، الأمريكي»، والفرق بين المشهد واللقطة، موضحا أن أي سيناريو يتحول إلى مجموعة مشاهد والمشهد مجموعة لقطات، كما يمكن أن يضم المشهد لقطة واحدة إذا لم يحدث تغيير في الزمان والمكان.

محاضرة «مبادئ المونتاج السينمائي»

أعقبها محاضرة بعنوان «مبادئ المونتاج السينمائي» للمونتير السينمائي حسام المحفوظي، والذى تحدث عن حرفية المونتاج والصعوبات التى تواجه المونتير ومنها «القالب الدرامي، المعادلة السينمائية، الزمن»، كما قام بتدريب المتدربين على كيفية التعامل مع أفكار وسيناريوهات مختلفة.

الفعاليات تنظمها الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، وتستمر حتى ٧ مايو الحالي.

يشار إلى أن مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين يديك»، مشروع لهواة دراسة السينما وفنونها المختلفة، ويتناول المشروع النواحي الفنية لصناعة فيلم سينمائي، وهو متاح للفئات العمرية والمؤهلات الدراسية كافة، على ألا تقل أعمار المشاركين عن 16 سنة.