«الثقافة» تعلن الانتهاء من تجهيز العمل المشارك في بينالي فينسيا 2023

انتهى الفريق الفائز بإعداد العمل الذي يمثل مشاركة مصر في بينالي العمارة الدولي 2023 بفينسيا، والذي يشرف عليه الجهاز القومي للتنسيق الحضارب برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، من تصنيع العمل.

وأضاف محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز، في تصريحات صحفية، أن فريق العمل الفائز لهذا العام من جامعة عين شمس انتهى من تصنيع العمل الذي يجسد فكرة البينالي لهذا العام تحت مسمى «مختبر المستقبل».

موعد افتتاح بينالي فينسيا 2023

ويحمل العمل المشارك، اسم NiLab، وهو مختبر لتطوير الأفكار والمشروعات على نهر النيل، وذلك في هيئة ستة موضوعات رئيسية؛ هي الطبيعية، العمران، الزراعة، البنية التحتية، الصناعة، الآثار من خلال ثمانية عشر فكرة لمشروعات علي نهر النيل والتي تصلح أيضا ليتم تطبيقها علي جميع الأنهار بالعالم التي تتضمن الخصائص.

والجدير بالذكر أنه هذا العام تم دعوة 16 جامعة عالمية للبحث ووضع أفكار عن 6 محاور على طول نهر النيل، وتشمل: الزراعة - العمران - الآثار- الطبيعة - الصناعة - البنية التحتية، وجار الآن العمل على شحن الأعمال إلى فينيسيا.

ومن المقرر أن يكون الافتتاح لبينالي العمارة هذا العام في 18 مايو 2023، ويستمر حتى 20 نوفمبر 2023.