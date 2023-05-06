«المستقلين الجدد»: الحوار الوطني لا يسيطر عليه طرف بعينه

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن دعوة كل وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية لحضور ومراقبة جلسات الحوار الوطني، يعد محل اهتمام سواء من وسائل الإعلام المحلية أو الدولية، وهذا يؤكد على أن العالم بأكمله ينتظر نتائج الحوار الوطني وليس الشعب المصري فقط، كما أن هناك شفافية مطلقة، مشيرًا إلى أن ما تم إعلانه في اللائحة الداخلية الخاصة بالحوار الوطني بكون الجلسات علانية ومُذاعة يؤكد على الشجاعة والوضح التام.

الحوار الوطني لا ينحاز لأي طرف

وأضاف «عناني»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني مطلق ولا يسيطر عليه طرف بعينه، ولا ينحاز لأي طرف من الأطراف، وهذا ما تم تأكيده من خلال كلمات المشاركين من مختلف أطياف اللون السياسي المصري سواء كان العائدين من الخارج أو الموجودين على أرض مصر.

الهدف الرئيسي من الحوار الوطني

وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الهدف الرئيسي من الحوار الوطني يعود إلى التوافق حول حلول ملموسة ومدروسة بكل ما يهم المواطن المصري، لافتًا إلى أن كل من المنسق العام ومقرري اللجان ورئيس اللجنة الفنية بالحوار الوطني أكدوا على مرارًا وتكرارا انه لا خطوط حمراء في المناقشات.